Premiere der Doku Zurawski v. Texas: Jennifer Lawrence zeigt stolz ihren Babybauch

1 Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Zurawski v. Texas" Foto: imago/ZUMA Press Wire / Billy Bennight

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Jennifer Lawrence und ihr Mann Cooke Maroney ihr zweites Kind erwarten. Nun zeigte sich die Schauspielerin erstmals mit Babybauch auf dem roten Teppich - und strahlte dabei übers ganze Gesicht.











Jennifer Lawrence (34) konnte ihr Glück kaum verbergen: Bei der Premiere des Dokumentarfilms "Zurawski v. Texas" in Los Angeles präsentierte die Schauspielerin am Mittwochabend (23. Oktober) erstmals ihren wachsenden Babybauch in der Öffentlichkeit. Für ihren Auftritt wählte die Oscarpreisträgerin ein elegantes weißes Trenchcoat-Kleid, das sie mit einem schwarzen Gürtel oberhalb ihrer Körpermitte kombinierte.