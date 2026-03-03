Die Choreografin feiert beim Ballettabend „Augen/Blicke“ Opernhaus-Premiere. Ihr neues Werk „Vermilion“ will ergründen, wie schöpferische Prozesse Ordnung ins Chaos bringen.
Noch ein Karrieresprung für Vittoria Girelli: Die Halbsolistin des Stuttgarter Balletts hat bereits eine Handvoll Stücke für die eigene Kompanie choreografiert; begonnen mit „Chrysalis“ im Jahr 2020, waren alle im Schauspielhaus zu sehen. Nun gelingt der Italienerin mit ihrer nächsten Uraufführung der Sprung auf die große Bühne. Vittoria Girellis neues Stück „Vermilion“ geht im Rahmen des Ballettabends „Augen/Blicke“ im Opernhaus über die Bühne, Premiere ist an diesem Freitag.