Premiere bei UN-Versammlung: In Kurzfilm: Prinz Harry und Charlize Theron warnen vor Aids-Krise

Gemeinsam mit Charlize Theron und Magic Johnson warnt Prinz Harry in einem Video für die UN vor drastischen Kürzungen bei HIV-Programmen. Ohne sofortiges Handeln drohen bis 2029 über vier Millionen vermeidbare Todesfälle.

Prinz Harry (41) schlägt Alarm. In einem eindringlichen Video für UNAIDS warnt der 41-Jährige gemeinsam mit Prominenten wie Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson (66) und Oscarpreisträgerin Charlize Theron (50) vor den verheerenden Folgen drastischer Kürzungen in der HIV- und Aids-Bekämpfung. Das Video wurde bei der UN-Vollversammlung am 22. September erstmals gezeigt.

Der für einen Oscar nominierte Drehbuchautor Ron Nyswaner (68) hat den Kurzfilm produziert. Die Thematik ist ihm schon lange eine Herzensangelegenheit, so verfasste er etwa das Drehbuch des Aids-Dramas "Philadelphia", für den Tom Hanks (69) 1994 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt.

"Ohne dringendes Handeln werden wir rückfällig", mahnt Harry in dem kurzen Film. "Wir sehen bereits drastische Kürzungen bei HIV-Präventions- und Behandlungsprogrammen." Die Zahlen, die präsentiert werden, sind erschreckend: Theron sagt in dem Video, dass bis 2029 rund 4,2 Millionen vermeidbare Todesfälle drohen, sollte die Finanzierung nicht wiederhergestellt werden. Wie wichtig die richtige Behandlung ist, weiß "Magic" Johnson: Der Sportstar ist seit über 30 Jahren HIV-positiv.

Dramatische Folgen für Millionen

Besonders dramatisch: Derzeit kommen den Angaben nach Babys mit HIV zur Welt, weil ihre Mütter aufgrund der Finanzierungslücken nicht mehr mit antiretroviralen Medikamenten behandelt werden können. "Ohne dringendes Handeln zur Umkehrung dieser lähmenden Finanzierungskürzungen werden sich sechs Millionen weitere Menschen mit HIV infizieren, während vier Millionen an Aids-bedingten Ursachen sterben werden", warnt der Herzog von Sussex laut "People" in einem zum Video gehörenden Statement.

Im Geiste seiner Mutter

Mit seinem Engagement tritt Harry in die Fußstapfen seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997), die als Pionierin im Kampf gegen HIV und Aids galt. Diana hatte maßgeblich dazu beigetragen, falsche Vorurteile über die Übertragung der Krankheit abzubauen. Harry selbst hat bereits mehrfach öffentlich HIV-Tests absolviert, unter anderem gemeinsam mit Rihanna (37), um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.