Premiere bei UN-Versammlung: In Kurzfilm: Prinz Harry und Charlize Theron warnen vor Aids-Krise

Gemeinsam mit Charlize Theron und Magic Johnson warnt Prinz Harry in einem Video für die UN vor drastischen Kürzungen bei HIV-Programmen. Ohne sofortiges Handeln drohen bis 2029 über vier Millionen vermeidbare Todesfälle.
Prinz Harry (41) schlägt Alarm. In einem eindringlichen Video für UNAIDS warnt der 41-Jährige gemeinsam mit Prominenten wie Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson (66) und Oscarpreisträgerin Charlize Theron (50) vor den verheerenden Folgen drastischer Kürzungen in der HIV- und Aids-Bekämpfung. Das Video wurde bei der UN-Vollversammlung am 22. September erstmals gezeigt.