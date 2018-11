Premiere bei Porsche Porsche präsentiert den neuen 911er

Von Harry Pretzlaff 28. November 2018 - 05:30 Uhr

Der Neunelfer ist seit mehr als 50 Jahren das Gesicht der Marke Porsche. Am Vorabend der Automesse L. A. Autoshow hat der Stuttgarter Sportwagenbauer in Los Angeles die achte Generation des 911ers enthüllt.





Los Angeles - „Stärker, schneller, digital“ – so beschreibt Porsche die achte Generation seines Sportwagens Porsche 911, die am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles Weltpremiere feierte. Mit 450 PS übertreffen die Sechszylinder-Boxermotoren des 911 Carrera S und des 911 Carrera 4S ihre Vorgänger um 30 PS.

Der 911er ist eine Erfolgsgeschichte. Dabei verlief der Start des Ur-Elfers einst alles andere als reibungslos. Als der neue Sportwagen im Herbst 1963 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt Premiere feierte, konnten sich manche Kunden nur schwer mit der neuen Form anfreunden. Trotz der Anfangsschwierigkeiten entwickelte sich der Sportwagen zu einem Bestseller und zu einer Ikone der Automobilgeschichte. Im vorigen Jahr lief im Stammwerk in Zuffenhausen das einmillionste Exemplar dieses Dauerläufers vom Band. Wir zeigen den neuesten 911er in unserer Bildergalerie.