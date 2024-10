Premiere auf dem Flugfeld: Weihnachtszirkus will die Welt nach Böblingen holen

1 Vom Himmel hoch . . . das Artistenpaar Lisa Rinne und Andreas Bartl (hier mit Assistentin Aldina Ruznić-Čović) will einen Weihnachtszirkus auf dem Flugfeld etablieren. Foto: /Stefanie Schlecht

Erstmals gastiert ein Weihnachtszirkus in Böblingen. Die internationale Artistentruppe will einen Mix aus Spektakel und poetischen Momenten präsentieren.











Ein merkwürdiges Szenario, das sich da an diesem stürmisch-verregneten Herbsttag vor der Motorworld abspielt: Unter einer mit Drahtseilen gesicherten Stange droht der Wind immer wieder einen festlich geschmückten Christbaum umzublasen, ein blonder Weihnachtsengel mit weißen Federschwingen trotzt hoch oben auf einer kleinen Plattform in eleganter Pose den Böen, und ein Mann mit muskulösen Oberarmen geht an der Stange scheinbar mühelos in die Waagrechte. Ta-daaa! Fertig ist das Pressefoto für den ersten Weihnachtszirkus auf dem Flugfeld.