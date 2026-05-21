Premiere auf dem Cannes Filmfestival: Rami Malek hätte Hauptrolle in The Man I Love fast abgelehnt

Rami Malek hätte die Hauptrolle in "The Man I Love" beinahe abgelehnt. Zu groß waren für den Oscar-Preisträger zunächst die Parallelen zu Freddie Mercury. Erst das Vertrauen in Regisseur Ira Sachs habe ihn überzeugt, doch in dem Film mitzuspielen.
Rami Malek (45) hätte die Hauptrolle in seinem neuen Film "The Man I Love" fast abgelehnt. Wie der Oscarpreisträger im Interview mit dem Branchenmagazin "Deadline" erklärte, zögerte er zunächst, die Figur des fiktiven Künstlers Jimmy George zu verkörpern, der an AIDS erkrankt. Der Grund: Malek hatte bereits im Jahr 2018 die Musiklegende Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" gespielt, der 1991 an den Folgen der Krankheit starb.