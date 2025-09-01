In "The Power" müssen prominente Kandidatinnen und Kandidaten ihr Strategie-Können unter Beweis stellen. Sie bringen mehr oder weniger Reality-Erfahrung mit.
Joyn zeigt am 1. September die Adaption des französischen Strategy-Reality-Formats "The Power". Geplant sind fünf Wochen voller Strategie und Intrigen - montags bis freitags in Doppelfolgen. "'The Power' ist eine einzigartige Mischung aus Reality und Strategiespiel und damit ein perfektes Match für Joyn", gab Joyn-Programmchef Thomas Münzner in einem Statement bekannt. "Bei 'The Power' beeinflussen die Entscheidungen eines Einzelnen das Leben aller. Intrigen, psychologisches Kalkül und taktische Meisterzüge entscheiden, wer bleibt und wer fällt." Zwölf prominente Reality-Stars kämpfen um 40.000 Euro. Wer ist dabei?