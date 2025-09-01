Joyn zeigt am 1. September die Adaption des französischen Strategy-Reality-Formats "The Power". Geplant sind fünf Wochen voller Strategie und Intrigen - montags bis freitags in Doppelfolgen. "'The Power' ist eine einzigartige Mischung aus Reality und Strategiespiel und damit ein perfektes Match für Joyn", gab Joyn-Programmchef Thomas Münzner in einem Statement bekannt. "Bei 'The Power' beeinflussen die Entscheidungen eines Einzelnen das Leben aller. Intrigen, psychologisches Kalkül und taktische Meisterzüge entscheiden, wer bleibt und wer fällt." Zwölf prominente Reality-Stars kämpfen um 40.000 Euro. Wer ist dabei?

Der Streamingdienst hat für seine Strategie-Show erfahrene Realitystars an Land gezogen. So mischt etwa Matthias Mangiapane (41) mit, der bereits durch zahlreiche Reality-Formate getingelt ist, darunter das "Sommerhaus", das Dschungelcamp, "Promi Big Brother" oder "Forsthaus Rampensau Germany". Mit Ehemann Hubert Fella ist er auch durch die VOX-Sendung "Hot oder Schrott" bekannt.

Kader Loth (52) machte sich ab 2004 einen Namen in der Reality-Branche. Auf ihrer Liste an Formaten steht unter anderem das Dschungelcamp, "Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars" oder "Temptation Island VIP". An den beiden letzteren Formaten nahm sie mit Ehemann Ismet "Isi" Atli teil, der dadurch ebenfalls TV-Bekanntheit erlangte. 2025 bekamen sie auch ihr eigene Doku-Soap "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story". Jetzt geht es für beide zu "The Power".

Zu den weiteren Reality-Urgesteinen, die sich "The Power" stellen, gehört Serkan Yavuz (32). Nach seiner Teilnahme an "Die Bachelorette" legte er eine steile Reality-Karriere hin. Er war im "Sommerhaus der Stars", beim "Kampf der Realitystars" oder in "The 50" zu sehen. Bald wird er auch in der Prime-Video-Abenteuer-Show "The Summit" zu sehen sein. Zuletzt machte er weniger mit seinen TV-Shows als mit seinem Ehe-Aus mit Samira Yavuz Schlagzeilen. Ebenfalls aus dem "Bachelorette"-Kosmos kennt man Influencer Lorik Bunjaku (29), der 2021 an dem Kuppelformat teilnahm und 2022 beim Spin-off "Bachelor in Paradise" aufschlug. Mit Partnerin Denise Hersing ging es zu "Temptation Island VIP" oder ins "Sommerhaus".

"GNTM" und "Temptation Island" vertreten

Dilara Kruse (34), Ehefrau des Ex-Bundesliga-Stars Max Kruse (37), mischte 2023 das "Promi Big Brother"-Haus auf, 2025 stellte sie sich der "Couple Challenge", bei der sie mit Begleiterin Roaya Soraya den zweiten Platz belegte. Der "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (43) ist Trash-TV-Dauergast. "Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars", "Forsthaus Rampensau Germany" und der Sieg bei "Promis unter Palmen" 2025 stehen unter anderem auf seinem Reality-Konto.

Vanessa Nwattu (25) wurde als Verführerin von "Temptation Island VIP" bekannt. Sie verdrehte Aleks Petrović (34) den Kopf, der den Treuetest nicht bestand und mit Nwattu nach der Show zusammenkam. Die beiden zogen ins "Sommerhaus der Stars" und durchlebten Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Im November 2024 folgte sogar die Verlobung. Nun soll es erneut auf die Insel der Versuchung gehen. Die beiden werden ab Herbst, dieses Mal als Paar, sich bei "Temptation Island VIP" der Beziehungsprobe stellen. Als erfolgreiche "Temptation Island"-Verführerin wurde auch Emma Fernlund bekannt. Sie bringt zu "The Power" ihre Mutter Julia Bimbaum mit.

Aaron Königs, der ein Faible für die Farbe Gelb hat, zeigte nach seiner "Prince Charming"-Teilnahme bereits in "The Mole - Wem kannst du trauen?" oder in "Good Luck Guys" sein Geschick in Strategie- und Spielshows. Reality-Sternchen Nadja Großmann sah man 2023 in der ersten Staffel des RTL+-Formats "Love Fool". Danach mischte sie die Villa von "Are you the One? Realitystars in Love" auf und könnte auch bei "The Power" für Zündstoff sorgen. Schauspieler, Tänzer und Model Lucas Schwarze kennen TV-Zuschauer durch seine Teilnahme an Heidi Klums Modelshow "Germany's next Topmodel". In Folge zwölf war für ihn 2024 Schluss. YouTuber Leon Machère (33) sorgte ab 2011 mit seinen umstrittenen Prank-Videos für Aufsehen. 2023 stellte er sich seiner Vergangenheit und nahm an "Das große Promi-Büßen" teil. Zuvor nahm er 2021 den "Kampf der Realitystars" auf.

"The Power": Das Konzept

Jede Woche übernimmt ein anderer Kandidat als "Power Player" das Kommando und trifft die Entscheidungen - seine Konkurrenten wissen jedoch nicht, wer die Fäden zieht. Sein Ziel: unentdeckt bleiben. Am Ende der Woche nominiert der "Power Player" eine Person, die die Show verlassen muss. Für die Teilnehmer gibt es demnach nur einen Ausweg: selbst den "Power Player" enttarnen und nach Hause schicken. Es winkt ein Preisgeld von 40.000 Euro.