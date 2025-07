Premiere als Emilia Rathgeber: Neuer Franken-Tatort Gottesgarten: Drehstart für Rosalie Thomass

Rosalie Thomass startet als neue Kommissarin Emilia Rathgeber im Franken-"Tatort: Gottesgarten". Gemeinsam mit Fabian Hinrichs ermittelt sie in einem komplexen Mordfall zwischen Nürnbergs Rotlichtmilieu und der idyllischen Region Gottesgarten. Drehstart war am 2. Juli.

Am 2. Juli 2025 haben die Dreharbeiten für den zwölften Franken-"Tatort" mit dem Titel "Gottesgarten" begonnen. Damit startet das erneuerte Ermittlerduo: Rosalie Thomass (37) übernimmt die Rolle der Kommissarin Emilia Rathgeber und ermittelt gemeinsam mit Fabian Hinrichs (geb. 1974), der seit zehn Jahren als Kommissar Felix Voss zu sehen ist.

Die Produktion findet in Nürnberg sowie in der oberfränkischen Region Gottesgarten statt und läuft voraussichtlich bis zum 1. August 2025. Die Ausstrahlung ist für 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek geplant.

Darum geht's im "Tatort: Gottesgarten"

Im Mittelpunkt des neuen Falls steht der Mord an dem Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock), der in einem Stundenhotel in Nürnberg erstochen aufgefunden wird. Die Ermittlungen führen Rathgeber und Voss zunächst ins Rotlichtmilieu, wo zahlreiche DNA-Spuren auf ein schwieriges Unterfangen hindeuten.

Ohne klare Hinweise auf die Tatwaffe und mit einer Vielzahl möglicher Verdächtiger gestaltet sich die Spurensuche als äußerst komplex. Erst als die Ermittler nach Gottesgarten reisen, die idyllische Gegend, aus der das Opfer stammte, kommen sie einem vielschichtigen Rätsel auf die Spur, das grundlegende Fragen nach Recht und Gerechtigkeit aufwirft. Denn Elias' Eltern (Horst Kummeth und Jule Gartzke) reagieren völlig unterschiedlich auf den Tod ihres Sohnes...

Drehbuchautor stammt aus der Region

Dustin Loose führt Regie, das Drehbuch stammt von Constantin Lieb, der aus Bad Staffelstein in der Region Gottesgarten stammt. Neben den Hauptdarstellern und den bereits genannten sind unter anderem Eli Wasserscheid, Stefan Merki, Matthias Egersdörfer, Lisa Sophie Kusz, Leonard Scheicher, Anselm Ferdinand Bresgott, Jörg Witte, Anhelina Vlasenko und Petr Pelikán im Krimi-Ensemble vertreten.

Mit "Gottesgarten" beginnt eine neue Ära für den Franken-Tatort: Nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel (66) als Paula Ringelhahn ist Rosalie Thomass nun erstmals als neue Hauptkommissarin an der Seite von Fabian Hinrichs zu sehen.