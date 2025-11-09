Fußballmeister FC Liverpool kommt nicht in die Spur. Wenige Tage nach dem Prestige-Sieg gegen Real Madrid kassieren die Reds in der Premier League eine deutliche Niederlage bei Manchester City.

Manchester - Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat in der Premier League erneut einen herben Rückschlag erlebt. Mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf kassierten die Reds bei Manchester City ein bitteres 0:3 (0:2). Die Tore für die Gastgeber erzielten Erling Haaland (29. Minute), Nico González (45.+3) und der überragende Jeremy Doku (63.).

Haaland vergibt Elfmeter Liverpool-Coach Arne Slot schicke dieselbe Aufstellung aufs Feld, die unter der Woche in der Champions League mit 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatte. Man City, das sich mit 4:0 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hatte, erwischte vor eigenem Publikum den besseren Start.

Bereits nach elf Minuten bekam die Elf von Trainer Pep Guardiola einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch Liverpool-Keeper Giorgi Mamardashvili, der Doku touchiert und den Strafstoß damit verursacht hatte, parierte den ungewohnt schwachen Schuss des Ex-Dortmunders Haaland.

Der Norweger korrigierte seinen Patzer nach einer halben Stunde mit dem längst überfälligen Führungstreffer. Der vermeintliche Ausgleich zehn Minuten später durch Virgil van Dijk zählte wegen einer Abseitsposition nicht - eine umstrittene Entscheidung. Daraufhin erhöhte der Spanier Nico González kurz vor der Pause für die Gastgeber.

Doku sorgt für die Entscheidung

Mit Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich der FC Liverpool deutlich, hatte mehr Ballbesitz und erhöhte den Druck auf Man City. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Der Belgier Doku, der an zahlreichen gefährlichen Aktionen beteiligt war, sorgte mit dem 3:0 für City nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung.

Liverpool kam danach zwar immer wieder auch gefährlich vor das Tor von City-Keeper Gianluigi Donnarumma, doch ein Treffer gelang den Reds nicht mehr. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie - in der Liga gelang zuvor ein 2:0 gegen Aston Villa - erlebt die Mission Titelverteidigung von Wirtz und Co. einen weiteren Dämpfer.

Liverpools Tabellenrückstand auf Spitzenreiter Arsenal, der beim AFC Sunderland wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit nur zu seinem 2:2 gekommen war, beträgt acht Punkte. Der Tabellenzweite Manchester City rückte hingegen bis auf vier Punkte an den Liga-Primus heran.

Schade trifft für Brentford gegen Woltemades Newcastle

Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade kassierte mit Newcastle United nach Führung ein bitteres 1:3 (1:0) beim FC Brentford. Während Woltemade torlos blieb, erzielte sein DFB-Kollege Kevin Schade auf der anderen Seite per Kopf das 3:1 für Brentford. Newcastle steht nach der Niederlage auf einem enttäuschenden Platz 14.