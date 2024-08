Premier League: Tottenham-Profi Bentancur geht nach Kopfballduell K.o.

1 Rodrigo Bentancur wird nach einer Kopfverletzung während des Premier-League-Spiels im King Power Stadium in Leicester behandelt. Foto: dpa/Bradley Collyer

Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Premier League trennen sich Tottenham und Leicester City 1:1. Doch das Resultat interessiert eher nur am Rande. Der Grund: ein heftiger Zusammenstoß.











Ein heftiger Zusammenprall hat Fußball-Profi Rodrigo Bentancur kurzzeitig das Bewusstsein geraubt und in der Premier-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City für Betroffenheit gesorgt. Der Mittelfeldspieler knallte nach einem Eckball in der 76. Minute mit dem Kopf von Gegenspieler Abdul Fatawu zusammen und ging laut Medienberichten K.o. Er wurde mehrere Minuten auf dem Spielfeld behandelt, ehe er sich hinsetzen konnte und schließlich mit einer Trage vom Feld gebracht wurde. Auf Fotos ist zu sehen, dass der Uruguayer am Kopf blutete. Betreuer setzten eine Sauerstoffmaske ein.