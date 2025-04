Premier League: „Super glücklich“: Klopp gratuliert Liverpool zum Titel

Liverpool hatte am Sonntag unter Klopps Nachfolger Arne Slot die 20. Meisterschaft in der Premier League perfekt gemacht.

Jürgen Klopp hat dem FC Liverpool zum Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft gratuliert und seinem Ex-Klub eine glänzende Zukunft vorausgesagt. „Glückwunsch - YNWA (You’ll Never Walk Alone)“, schrieb der langjährige Teammanager der Reds am Montagabend auf Instagram. Er sei „super dankbar für die Vergangenheit, super, super glücklich über die Gegenwart, extrem positiv für die Zukunft“.

Liverpool hatte am Sonntag unter Klopps Nachfolger Arne Slot den 20. Titel in der Premier League perfekt gemacht. Nach seinem letzten Spiel als LFC-Coach im Vorjahr hatte Klopp den Namen des Niederländers an der Anfield Road gesungen und die Fans auf eine neue Ära eingestimmt.

Am 23. Mai kommt Klopp zu einem Gala-Dinner der LFC-Stiftung

Am Sonntag ließ Slot mit dem zu Ehren des Deutschen umgedichteten Evergreen „Life Is Life“ und später vor den TV-Mikrofonen keinen Zweifel daran, wem dieser Triumph auch und zu großen Teilen zu verdanken ist. Klopp habe ihm damit geholfen, „mir diese Mannschaft zu hinterlassen und diese Arbeitsmoral im Team“, sagte Slot: „Wir hatten in so vielen Momenten dieser Saison Kontakt. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, was für ein wundervoller Mensch er ist, als er mich vorgestellt hat.“

Am 23. Mai kommt Klopp, der inzwischen als Global Head of Football von Red Bull tätig ist, zu einem Gala-Dinner der LFC-Stiftung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er auch zwei Tage später beim letzten Saisonspiel der Reds gegen Crystal Palace im Stadion sein. Am 26. Mai steigt dann die große Meister-Parade in der Stadt.