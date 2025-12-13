Stürmerstar Mohamed Salah fehlt nach einem Streit im Champions-League-Kader der Reds. Trainer Arne Slot holt ihn zurück und wechselt ihn ein. Der Ägypter spielt, als wäre nie etwas gewesen.
Liverpool - Der eingewechselte Mohamed Salah hat bei seiner Rückkehr in den Kader des FC Liverpool groß aufgespielt und einen Rekord aufgestellt. Der in der Kritik stehende Stürmerstar wurde gegen Brighton & Hove Albion bereits in der 26. Minute eingewechselt und setzte mit seiner Vorlage für den Treffer zum 2:0 (1:0)-Endstand einen Meilenstein.