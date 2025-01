Premier League: Englands Nationalcoach Tuchel: Stadiontour zum Amtsantritt

London - Thomas Tuchel hat erstmals in seiner Rolle als englischer Fußball-Nationaltrainer ein Premier-League-Spiel besucht. Bei der 1:2 (1:2)-Heim-Niederlage der Tottenham Hotspur gegen Newcastle United saß Tuchel, der sein Amt offiziell am 1. Januar angetreten hat, auf der Tribüne im Londoner Stadion.

Bei Temperaturen um die zwei Grad trug Tuchel einen dicken Wintermantel und auf dem Kopf eine Baseball-Kappe, auf der Tribüne neben ihm saß sein Assistent Anthony Barry. Kurz vor dem Abpfiff hatten beide ihre Plätze verlassen.

Bereits vor Wochen hatte Tuchel, der am 21. März mit einem Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Albanien startet, angekündigt: "Ab Januar werden wir viele Matches live sehen und mit den Spielern sprechen". Am Sonntag wird der 51-Jährige an der Anfield Road bei der Partie FC Liverpool gegen Manchester United (17.30 Uhr/Sky) erwartet.

Welche Stars für Tuchel?

Am Samstag sah Tuchel zunächst die Tore der englischen Nationalspieler Dominic Solanke, der zum 1:0 (4. Minute) traf, sowie Anthony Gordon, der für Newcastle um 1:1 traf (6.). Den Siegtreffer erzielte der Ex-Dortmunder Alexander Isak (38.).

EM-Fahrer 90 Minuten auf der Bank

Bei Tottenham stand neben Torschütze Solanke auch der englischen U 21-Nationalspieler Archie Gray in der Startelf, James Madison wurde erst in der 62. Minute eingewechselt. Bei Newcastle gehörte neben Gordon auch Linksverteidiger Lewis Hall, der im November sein Debüt im Three-Lions-Trikot gefeiert hatte, zur Startelf. EM-Fahrer Kieran Trippier saß dagegen auf 90 Minuten der Ersatzbank.

Ende Dezember hatte Tuchel bereits den englischen Fans eine Nachricht zukommen lassen. In den sozialen Medien veröffentlichte der Fußball-Verband ein Video. "Eine kurze Nachricht an all unsere Fans. Fröhliche Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Bleibt gesund, bleibt sicher und wir sehen uns im neuen Jahr im Stadion", sagte frühere Bundesligatrainer in dem knapp neun Sekunden langen Clip.