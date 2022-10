1 Das Duell zwischen Trainer Pep Guardiola von Manchester City (links) und seinem Kollegen Mikel Arteta vom FC Arsenal wurde verschoben. Foto: imago/Xinhua/Han Yan

Die Fans müssen sich gedulden: Das Topspiel in der englischen Premier League zwischen dem FC Arsenal und Manchester City wurde verlegt. Wir erklären, warum – und wann die Partie voraussichtlich nachgeholt wird.















Es wäre das absolute Spitzenspiel in der englischen Premier League gewesen: FC Arsenal gegen Manchester City, Erster gegen Zweiter. Die Partie fand allerdings nicht wie ursprünglich angesetzt am Mittwochabend statt, sondern wurde verschoben.

Der Grund ist der Tod von Queen Elisabeth II am 8. September 2022. Im Anschluss daran wurde nicht nur der komplette Spieltag der Premier League am darauffolgenden Wochenende abgesagt, sondern auch das Europa-League-Heimspiel des FC Arsenal gegen die PSV Eindhoven in der Woche danach. Grund dafür war, dass im Vorfeld der Beerdigung der Königin am 19. September in London nicht genügend Polizeikräfte zur Verfügung standen.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest

Das Spiel gegen Eindhoven findet nun an diesem Donnerstag statt – hier drängte die Zeit, da die Partie in jedem Fall noch in diesem Jahr vor Abschluss der Gruppenphase in der Europa League ausgetragen werden muss. Daher wurde das für diesen Mittwoch angesetzte Spiel in der Liga gegen Manchester City verschoben, da Arsenal ansonsten zweimal innerhalb von zwei Tagen hätte spielen müssen. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht.

Angesichts des vollen Kalenders bis zur WM-Pause ab Mitte November gilt es als wahrscheinlich, dass das Duell zwischen Citys Starcoach Pep Guardiola und seinem einstigen Co-Trainer Mikel Arteta erst im kommenden Jahr nachgeholt wird. Womöglich im Januar, wenn noch keine internationalen Wettbewerbe stattfinden.