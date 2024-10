Prekäre Panne im Engelbergtunnel bei Leonberg: Truck der US-Army bleibt liegen

1 Uniform der US-Army: Ein Laster der US-Streitkräfte hat im Engelbergtunnel schlapp gemacht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Laster der US-Streitkräfte gibt in der Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg den Geist auf. Geladen hat er gefährliche Fracht, was die Bergung kompliziert macht. Am Ende muss die Feuerwehr ran.











Link kopiert



Der Engelbergtunnel ist am Donnerstagnachmittag bis in den Abend hinein komplett gesperrt gewesen, was für Verkehrschaos in und um Leonberg gesorgt hat. Ein Lastwagen war in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart liegengeblieben. Dabei handelte es sich aber um keinen gewöhnlichen Lkw. Es war ein Fahrzeug der US-Army, beladen mit gefährlichen Gütern. Das bestätigt Steffen Grabenstein, Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, auf Nachfrage. Am Donnerstagabend hatte Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn dies bereits in einer öffentlichen Ausschusssitzung mitgeteilt.