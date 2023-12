Preiswürdiges Restaurant in Denkendorf: Pizza und mehr als Pasta im ausgezeichneten Ambiente

12 Grundvoraussetzung für ein gutes italienisches Restaurant: Betreiber Vincenzo Pepe mit einem Espresso Foto: Horst Rudel

Der Name sagt alles: La Visione heißt das italienische Restaurant in Denkendorf, das die Vision eines Teppichherstellers und zweier Gastronomen widerspiegelt. Es wurde jüngst mit einem Architekturpreis ausgezeichnet, die Küche kann sich auch sehen lassen.











Der Hausherr ist auf den ersten Blick zu erkennen: Im La Visione gibt der Teppich den Ton an, schließlich gehört das Restaurant zur vor drei Jahren fertig gestellten Firmenzentrale von Object Carpet in Denkendorf. Diesen Herbst wurde es mit dem Deutschen Innenarchitekturpreis ausgezeichnet. Der Besuch lohnt sich also allein deshalb, weil es viel zu entdecken gibt – ein Patchwork aus Mustern und Materialien verschiedenster Teppiche an den Wänden, ein Mix aus Farben und Formen bei der restlichen Einrichtung. Auch der Koch Daniele Ciccarone kann durch eine Glasscheibe bei der Arbeit beobachtet werden. Mit Vincenzo Pepe übernahm er La Visione, die beiden stammen aus einem Bergdorf bei Neapel. Ihre Vision war „ein eigenes Restaurant mit einer unverwechselbaren Handschrift“.