Preisverleihung: "Women of the Year"

1 Pamela Anderson wurde als "Global Woman of the Year" ausgezeichnet. Foto: Getty Images/2024 TheStewartofNY

Pamela Anderson bleibt ihrem natürlichen Look treu. Bei der "Women of the Year"-Preisverleihung in New York City legte der "Baywatch"-Star einen glamourösen Auftritt hin - und das nahezu ungeschminkt.











Pamela Anderson (57) beweist einmal mehr, wie glamourös natürliche Schönheit sein kann. Bei der "Women of the Year"-Preisverleihung in New York City strahlt die Schauspielerin auf dem roten Teppich. Dabei bleibt sie ihrem natürlichen Look treu.