Preisverleihung in Österreich: Thomas Gottschalk bekommt Diamant-Romy und verwundert erneut mit Auftritt

Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird mit der Diamant-Romy geehrt. Der 75-Jährige witzelt und wirkt beim Live-Auftritt zeitweise überfordert.
Moderator Thomas Gottschalk hat erneut bei einem Fernseh-Auftritt für Verwunderung gesorgt. Zwei Wochen nach seiner viel kritisierten Bambi-Moderation wurde er am Freitagabend selbst ausgezeichnet, mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy. Er erhielt die Auszeichnung in Kitzbühel in Anerkennung seiner TV-Leistungen. Erneut wirkte er verwirrt, seine Stimme zitterte teilweise. Ihn irritierte offensichtlich unter anderem die ihm zur Verfügung stehende Zeit.