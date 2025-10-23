Am Mittwochabend wurde der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" in München vergeben und das Who's who der deutschen Promis feierte mit. Darunter auch Jenny Elvers und Evelyn Burdecki, die mit besonders edlen Kleidern begeisterten.
Bei der Verleihung des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" am Mittwochabend in der BMW Welt in München sorgten Jenny Elvers (53) und Evelyn Burdecki (37) für echte Fashion-Momente. Die beiden TV-Stars erschienen in besonders eleganten Roben auf dem blauen Teppich.