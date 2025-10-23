Am Mittwochabend wurde der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" in München vergeben und das Who's who der deutschen Promis feierte mit. Darunter auch Jenny Elvers und Evelyn Burdecki, die mit besonders edlen Kleidern begeisterten.

Bei der Verleihung des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" am Mittwochabend in der BMW Welt in München sorgten Jenny Elvers (53) und Evelyn Burdecki (37) für echte Fashion-Momente. Die beiden TV-Stars erschienen in besonders eleganten Roben auf dem blauen Teppich.

Jenny Elvers in Schwarz-Gold Jenny Elvers zog in einer atemberaubenden Kreation von Jasmin Erbas alle Blicke auf sich. Das schwarze Samtkleid mit der ausladenden Schleppe bestach durch goldene Blumenstickereien am Saum und an der Taille. Der absolute Hingucker war jedoch das außergewöhnliche Oberteil: völlig rückenfrei und frei an den Hüften, vorne aber hochgeschlossen und nur auf Höhe des Bauchnabels am Rock befestigt. Die Schauspielerin kombinierte ihre Traumrobe mit einer goldenen Handtasche und trug ihre langen blonden Haare in wallenden Locken über die Schultern.

Den extravaganten Auftritt hatte Elvers genau kalkuliert - obwohl sie damit den Dresscode "legere Abengarderobe" definitiv ausstach. "Was heißt denn hier leger? Roter Teppich! Wir brauchen mehr Glamour in Deutschland", stellte sie vorab in ihrer Instagram-Story mit Blick auf ihr Kleid klar.

Evelyn Burdecki in Weiß-Silber

Evelyn Burdecki entschied sich für eine trägerlose weiße Robe im Meerjungfrauen-Stil. Das mit Spitze besetzte Kleid umschmeichelte ihre Silhouette perfekt und strahlte zeitlose Eleganz aus. Dazu kombinierte die Reality-Persönlichkeit schlichten Silberschmuck aus Kette, Ohrringen und Armband, während sie ihre Haare zu einem klassischen Dutt hochgesteckt trug.

Die Preisträger des Abends

Neben den Fashion-Highlights auf dem Blue Carpet standen aber natürlich die zahlreichen Preisträger und Preisträgerinnen im Vordergrund, die in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und Social Media ausgezeichnet wurden.

Komiker-Legende Otto Waalkes wurde etwa für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto" geehrt, die Laudatio hielt Entertainer Joko Winterscheidt. Den Publikumspreis erhielten Tom und Bill Kaulitz für ihre Netflix-Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz", wobei die Zwillinge aus Los Angeles zugeschaltet waren. Lavinia Wilson bekam die Auszeichnung als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle in der Serie "Cassandra". Die Münchner "Tatort"-Legenden Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl bekamen von Ministerpräsident Markus Söder persönlich den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten überreicht. Durch die Gala führte Esther Sedlaczek.