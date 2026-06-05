Preisverleihung im Rathaus Fellbach: Was Teenager im Zeltlager erleben – Reportage gewinnt Hansel-Mieth-Preis

Der mit 6000 Euro dotierte Hansel-Mieth-Preis geht an eine Spiegel-Story über Jugendliche. Die Preisverleihung findet am 24. Juni im Fellbacher Rathaus statt.

Der mit 6000 Euro dotierte Hansel-Mieth-Preis geht 2026 an die Autorin Julia Kopatzki und an den Fotografen Roderick Aichinger. Sie werden für ihren Beitrag „Endlich allein“ ausgezeichnet, der im vergangenen September im Nachrichtenmagazin Spiegel erschienen ist. Eine Woche lang hatte das Reporterteam eine Gruppe von Jugendlichen in einem Zeltlager in Italien begleitet – in einer Zeit, in der viel über Teenager und ihre Probleme geredet wird, aber nur selten mit ihnen.

Der von der Agentur Zeitenspiegel aus Weinstadt vergebene Preis zählt zu den wichtigsten Ehrungen im deutschen Journalismus und wird am Mittwoch, 24. Juni, im Rathaus in Fellbach vergeben.

„Die Reportage lässt die Jugendlichen so sein, wie sie sind“

Gelobt wird an der Reportage, dass Autorin und Fotograf die Jugendlichen so sein lassen, wie sie sind. „Im Text erhebt sich Julia Kopatzki nie über die Teenager, sie nimmt sie ernst. In einer Sprache von eleganter Leichtigkeit eröffnet sie dem Leser die Welt der Jugendlichen, ohne je zu belehren“, heißt es in der Begründung der Jury.

Roderick Aichinger schaffe es, die Jugendlichen in unbeobachteten Momenten einzufangen, in denen sie nicht für die Kamera und nicht für ein digitales Selbstbild posieren. So entstehe eine Nähe, ohne vorzuführen.

Mit dem Hansel-Mieth-Preis erinnert die Reportergemeinschaft Zeitenspiegel Reportagen an ihr 1998 verstorbenes Ehrenmitglied Johanna „Hansel“ Mieth, die in Fellbach aufgewachsen ist und sich als Fotoreporterin für das amerikanische Magazin Life sozialen Themen widmete. Der Preis würdigt herausragende, engagierte Reportagen. Text und Fotos werden dabei gleichermaßen bewertet.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Gabriele Zull um 19 Uhr hält Gregor Peter Schmitz (Vorsitzender der Chefredaktionen von Stern, Geo und Capital) bei der feierlichen Verleihung die Festrede. Die Schauspielerin und Regisseurin Eva Hosemann liest die preisgekrönte Reportage.

Nach der Laudatio und der Übergabe des Preises findet ein Gespräch mit Vivian Pasquet (Süddeutsche Zeitung) mit Julia Kopatzki und Roderick Aichinger über ihre Reportage statt. Musikalisch wird das Programm von den A-Cappella-Ladies begleitet. Es moderiert der SWR-Sprecher Jochen Stöckle.