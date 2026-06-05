Preisverleihung im Rathaus Fellbach: Was Teenager im Zeltlager erleben – Reportage gewinnt Hansel-Mieth-Preis

Der mit 6000 Euro dotierte Hansel-Mieth-Preis geht an eine Spiegel-Story über Jugendliche. Die Preisverleihung findet am 24. Juni im Fellbacher Rathaus statt.
Der mit 6000 Euro dotierte Hansel-Mieth-Preis geht 2026 an die Autorin Julia Kopatzki und an den Fotografen Roderick Aichinger. Sie werden für ihren Beitrag „Endlich allein“ ausgezeichnet, der im vergangenen September im Nachrichtenmagazin Spiegel erschienen ist. Eine Woche lang hatte das Reporterteam eine Gruppe von Jugendlichen in einem Zeltlager in Italien begleitet – in einer Zeit, in der viel über Teenager und ihre Probleme geredet wird, aber nur selten mit ihnen.