Preisverleihung im November: Prinz William gibt Gastgeber-Stadt für Earthshot Prize 2026 bekannt

Der Earthshot Prize reist im November 2026 nach Indien. Prinz William verkündete Mumbai als Austragungsort der Umwelt-Gala. Mit der Stadt verbinden er und Ehefrau Kate auch nostalgische Erinnerungen.
Prinz William (43) hat offiziell bekannt gegeben, wo der diesjährige Earthshot Prize stattfinden wird: Die indische Metropole wird im November 2026 Schauplatz der sechsten Verleihung des Awards. Das verkündete der Prinz von Wales am Dienstag im Rahmen der ersten "Mumbai Climate Week" über den Instagram-Account seiner Stiftung.