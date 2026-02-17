Preisverleihung im November: Prinz William gibt Gastgeber-Stadt für Earthshot Prize 2026 bekannt

Der Earthshot Prize reist im November 2026 nach Indien. Prinz William verkündete Mumbai als Austragungsort der Umwelt-Gala. Mit der Stadt verbinden er und Ehefrau Kate auch nostalgische Erinnerungen.

Prinz William (43) hat offiziell bekannt gegeben, wo der diesjährige Earthshot Prize stattfinden wird: Die indische Metropole wird im November 2026 Schauplatz der sechsten Verleihung des Awards. Das verkündete der Prinz von Wales am Dienstag im Rahmen der ersten "Mumbai Climate Week" über den Instagram-Account seiner Stiftung.

Die Wahl Mumbais ist kein Zufall: "Dieses Land ist ein globaler Technologieanführer und Heimat von acht Prozent der weltweiten Artenvielfalt. Es ist das am schnellsten wachsende große Klimagebiet der Welt und hat die größte junge Bevölkerung weltweit", begründet William seine Entscheidung. "Und es hat mehr Earthshot-Prize-Finalisten und -Gewinner als jedes andere Land der Welt. Wir reisen nach Indien."

Weiter erklärt er: "Was Indien in großem Maßstab gelingt, hat die Kraft, den Fortschritt überall auf der Welt zu inspirieren. Indien ist eine der wichtigsten Kräfte für Klima und Natur weltweit."

Privat nostalgischer Ort für William und Kate

Auch aus privaten Gründen dürfte sich Prinz William auf die Reise nach Mumbai freuen: Der Thronfolger und seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) verbinden mit dem Land besondere Verbindungen. Das Paar besuchte die Stadt zuletzt im Rahmen ihrer großen Indien-Reise vor genau zehn Jahren. Ob die Prinzessin von Wales ihren Ehemann bei der Reise im November begleiten wird, ist nicht bekannt. Die letzten beiden Verleihungen ließ sie aus gesundheitlichen und privaten Gründen aus.

"Moonshot" für die Erde

Inspiriert von John F. Kennedys "Moonshot"-Mission der 1960er-Jahre, verfolgt der von Prinz William ins Leben gerufene Earthshot Prize das ehrgeizige Ziel, bis 2030 Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme zu finden. Seit dem Start im Jahr 2020 wurden bereits über 5.600 Innovationen aus 156 Ländern gesichtet.

Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben: "Natur schützen und wiederherstellen", "Unsere Luft reinigen", "Unsere Ozeane wiederbeleben", "Eine abfallfreie Welt aufbauen", und "Unser Klima reparieren". Jeder der fünf Gewinner erhält ein Preisgeld von 1,4 Millionen Dollar sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Mentoren und Investoren.

Nach den Stationen in London (2021), Boston (2022), Singapur (2023), Kapstadt (2024) und Rio de Janeiro (2025) markiert Mumbai den nächsten Meilenstein in einem Jahrzehnt, das Prinz William als das "Earthshot-Jahrzehnt" des Handelns ausgerufen hat.