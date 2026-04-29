Preisverleihung: Gottschalk-Auftritt auf Herbst verschoben

Der an Krebs erkrankte Showmaster Thomas Gottschalk hätte in Kürze eine Preisverleihung in München moderieren sollen. Daraus wird vorerst nichts.

München - TV-Legende Thomas Gottschalk (75) kehrt vorerst nicht auf die Bühne zurück. Die für 9. Mai geplante Verleihung des "Goldenen Ochsensepp" an Österreichs früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Gottschalk hätte moderieren sollen, ist auf den 5. September verschoben worden. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Grund ist die Erkrankung des Showmasters.

Dem "Spiegel" schrieb Gottschalk hierzu: "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht."

Das sind Gottschalks Pläne im Herbst

Gottschalk, der am 18. Mai 76 Jahre alt wird, hat Ende November bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" und zugleich von der TV-Bühne.

Wie Hapag Lloyd Cruises ebenfalls am Mittwoch mitteilte, will Fernsehmoderator Johannes B. Kerner seinen TV-Kollegen Gottschalk im November an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu seinem Talk "Welcome2Kerner" empfangen.