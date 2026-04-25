Die jährlich verliehenen Peabody-Awards gelten als besonders renommierte Auszeichnung. Die HBO-Serien "The Pitt" und "Heated Rivalry" zählen zu den Preisträgern 2026.
Die Gewinner der Peabody-Awards 2026 stehen fest. Besonders HBO kann jubeln: Gleich sechs der insgesamt 34 verliehenen Trophäen gehen in diesem Jahr an den Premiumkabelkanal sowie dessen Streamingdienst HBO Max. Zu den ausgezeichneten HBO-Programmen gehören die populären Serien "The Pitt" und "Heated Rivalry". Auch weitere Streamingdienste können sich über Auszeichnungen freuen.