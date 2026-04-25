Die jährlich verliehenen Peabody-Awards gelten als besonders renommierte Auszeichnung. Die HBO-Serien "The Pitt" und "Heated Rivalry" zählen zu den Preisträgern 2026.

Die Gewinner der Peabody-Awards 2026 stehen fest. Besonders HBO kann jubeln: Gleich sechs der insgesamt 34 verliehenen Trophäen gehen in diesem Jahr an den Premiumkabelkanal sowie dessen Streamingdienst HBO Max. Zu den ausgezeichneten HBO-Programmen gehören die populären Serien "The Pitt" und "Heated Rivalry". Auch weitere Streamingdienste können sich über Auszeichnungen freuen.

Streaming-Shows, "Jimmy Kimmel Live!" und oscarprämierter Dokumentarfilm So entfallen auch auf die Streamingdienste Apple TV, Disney+, Hulu und Netflix je zwei Peabody-Awards. Formate wie die Sci-Fi-Serie "Pluribus - Glück ist ansteckend", die "Star Wars"-Serie "Andor", die auf Netflix erschienene Miniserie "Adolescence" oder die bei Hulu erschienene Miniserie "Dying for Sex" wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Auch die 2025 vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" sowie etwa der oscarprämierte Dokumentarfilm "Ein Nobody gegen Putin" erhalten einen Peabody-Award. Komikerin und Schauspielerin Amy Poehler (54) bekommt zudem einen "Peabody Career Achievement Award", wie bereits zuvor bekannt war. Filmemacher James L. Brooks (85) wird mit dem erstmals verliehenen "Industry Icon Award" ausgezeichnet.

Die 86. Verleihung der Peabody-Awards findet am 31. Mai in Beverly Hills, Kalifornien, statt. Die Peabody-Awards gelten als besonders prestigeträchtige Preise, da Popularität oder kommerzieller Erfolg weniger ausschlaggebend für einen Sieg sind. Gewürdigt werden hervorragende Leistungen von Radio- oder Fernsehstationen, Streamingdiensten, Einzelpersonen und mehr. Verschiedene Ausschüsse sowie letztlich eine Jury entscheiden über die Preisträger.