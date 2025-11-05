Preisverleihung: Deutscher Kulturpreis für Herta Müller und Maria Furtwängler

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Ehrenpreis geht an die Schauspielerin Maria Furtwängler - nicht nur für ihre Karriere auf der Leinwand.
München - Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und die Schauspielerin Maria Furtwängler werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Kulturpreis geehrt. Müller erhält den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis für ihr Lebenswerk, Furtwängler den Ehrenpreis für ihr gesellschaftliches Engagement, insbesondere im Bereich Biodiversität, wie die Stiftung Kulturförderung mitteilte.