Preisverleihung am 2. Februar: Bruno Mars rockt die Grammy-Bühne

Die Grammy Awards 2026 stehen vor der Tür - und Bruno Mars gehört zu den heißesten Acts des Abends. Der 16-fache Grammy-Gewinner ist zudem dreifach nominiert und bringt ein neues Album mit. Auch Lady Gaga, Sabrina Carpenter und Rosé treten auf.

Die Grammy Awards 2026 werfen ihre Schatten voraus - und was für welche. Bruno Mars (40) steht als einer der gefeiertsten Künstler des Abends auf der Bühne der Crypto.com Arena in Los Angeles. Der Ausnahmemusiker, der bereits 16 goldene Grammophone in seiner Vitrine stehen hat, könnte am Sonntagabend (2. Februar) gleich drei weitere hinzufügen.

Alle drei Nominierungen verdankt Mars seinem Mega-Hit "APT.", den er gemeinsam mit der südkoreanischen Sängerin Rosé (28) aufgenommen hat. Der Song ist in den prestigeträchtigen Kategorien "Record of the Year", "Song of the Year" und "Best Pop Duo/Group Performance" im Rennen. Wie "The Hollywood Reporter" weiter berichtet, wird Rosé selbst ebenfalls auf der Grammy-Bühne performen.

Ein Album voller Romantik

Doch Mars hat noch mehr im Gepäck als nur einen Auftritt. Wie der Sänger kürzlich verkündete, erscheint am 27. Februar sein neues Solo-Album "The Romantic". Es ist sein erstes Solowerk seit Jahren - zuletzt hatte er vor allem mit seinem Projekt Silk Sonic an der Seite von Anderson .Paak für Furore gesorgt. Bei den Grammys 2022 räumte das Duo unter anderem "Song of the Year" und "Record of the Year" für "Leave The Door Open" ab.

Im April startet Mars zudem eine sieben Monate dauernde Welttournee, um das neue Album zu promoten.

Staraufgebot bei der Verleihung

Die diesjährige Grammy-Verleihung wartet mit einem beeindruckenden Line-up auf. Neben Mars und Rosé werden Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, das Rap-Duo Clipse gemeinsam mit Pharrell Williams sowie Tyler, the Creator die Bühne betreten. Auch sämtliche Nominierten in der Kategorie "Best New Artist" dürfen ihr Können zeigen, darunter Olivia Dean, Addison Rae und die Girlgroup Katseye.

Ein emotionaler Höhepunkt dürfte das "In Memoriam"-Segment werden. Die Musikwelt gedenkt dabei verstorbener Künstler wie Ozzy Osbourne und Roberta Flack. Post Malone wird gemeinsam mit Slash, Duff McKagan und Chad Smith ein Tribute für die Metal-Legende Osbourne darbieten.

Trevor Noahs Abschied und ein historischer Wechsel

Moderiert wird die Show ein letztes Mal von Trevor Noah (41). Der südafrikanische Comedian und ehemalige "Daily Show"-Host gibt sein Amt nach dieser Ausgabe ab. Unter den Laudatoren finden sich klangvolle Namen wie Harry Styles, Chappell Roan, Charli xcx, Queen Latifah und Carole King.

Die meisten Chancen auf einen Preis hat in diesem Jahr Kendrick Lamar mit neun Nominierungen, gefolgt von Lady Gaga mit sieben. Beide sind in den drei wichtigsten Kategorien - Album, Song und Record of the Year - vertreten, ebenso wie Bad Bunny und Sabrina Carpenter.

Die 67. Grammy Awards werden am Sonntag live auf CBS und via Streaming auf Paramount+ übertragen. Es ist zugleich das letzte Mal, dass die prestigeträchtige Verleihung beim Traditionssender läuft - ab 2027 wandern die Grammys zu Disney.