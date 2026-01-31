Preisverleihung am 2. Februar: Bruno Mars rockt die Grammy-Bühne

Die Grammy Awards 2026 stehen vor der Tür - und Bruno Mars gehört zu den heißesten Acts des Abends. Der 16-fache Grammy-Gewinner ist zudem dreifach nominiert und bringt ein neues Album mit. Auch Lady Gaga, Sabrina Carpenter und Rosé treten auf.
Die Grammy Awards 2026 werfen ihre Schatten voraus - und was für welche. Bruno Mars (40) steht als einer der gefeiertsten Künstler des Abends auf der Bühne der Crypto.com Arena in Los Angeles. Der Ausnahmemusiker, der bereits 16 goldene Grammophone in seiner Vitrine stehen hat, könnte am Sonntagabend (2. Februar) gleich drei weitere hinzufügen.