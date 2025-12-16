Preisverfall in Supermärkten: Rabattschlacht verärgert Ritter Sport – ist Schokolade zu billig?

Die Schokoladen-Preise halbieren sich in Supermärkten und Discountern, Ritter Sport und Milka werden zur Billigware. Wie geht es jetzt weiter?
Lidl zettelte die Rabattschlacht an: Vergangene Woche verkaufte der Discounter die Tafel Milka-Vollmilchschokolade für sage und schreibe 0,79 Euro satt 1,99 Euro. Den 60-Prozent-Rabatt ließ Erzrivale Aldi nicht auf sich sitzen: Diesen Montag senkte Aldi Süd den Milka-Schokoladenpreis auf 0,77 Euro und die restliche Discounter-Welt zog gleich mit. 89 Cent verlangt Norma, mit 99 Cent lockt Netto. Penny bietet 250 Gramm Milka nun für 2,88 Euro anstatt 4,99 Euro an. Schokolade ist in dieser Woche vom Luxusgut zur Billigware mutiert.