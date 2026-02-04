Preisträgerkonzert am Sonntag: Fellbacher Musikschüler bei „Jugend musiziert“ ganz weit vorne

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fellbach waren beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich. Am Sonntag zeigen sie ihr Können beim städtischen Preisträgerkonzert.

Vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Nürtingen (Kreis Esslingen) kamen zehn Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit herausragenden Ergebnissen zurück. Dem Fellbacher Publikum präsentieren sich die Ensembles und Solisten laut einer Pressemitteilung der Musikschule Fellbach am Sonntag, 8. Februar, von 11 Uhr an im Konzertsaal der Musikschule beim städtischen Preisträgerkonzert. Der Erste Bürgermeister Johannes Berner wird die erfolgreichen Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker im Rahmen dieses Konzerts mit Preisen der Stadt Fellbach auszeichnen.

In der Kategorie Klavier solo überzeugten gleich drei Teilnehmende mit hervorragenden Wertungen: Elaine Yilian Guo (Altersgruppe Ia, Lehrkraft: Teresa Mendoza Baiao) und Roman Rosin (Altersgruppe Ib, Lehrkraft: Alla Varkucs) erreichten jeweils einen 1. Preis mit der Höchstwertung von 25 Punkten. Vincent Wagner (Altersgruppe III, Lehrkraft: Teresa Mendoza Baiao) wurde ebenfalls mit einem 1. Preis und 22 Punkten von der Jury ausgezeichnet.

Klarinettenensemble glänzt mit 23 Punkten im Wettbewerb

Die Ensembleleistungen waren ebenfalls von hoher Qualität. Das Klarinettenensemble, bestehend aus Olivia Rivero, Paula Steinsiek, Jannik Lechner und Antoine Schmid (Altersgruppe II, Lehrkraft: Matthias Kuch) erhielt einen 1. Preis. Mit den 23 Punkten, die sich das Ensemble erspielte, ist es für den Landeswettbewerb qualifiziert.

Das Bratschenensemble mit Anna Macri Lassus, Emilia De Bonis und Melisa Kavalakoglu (Altersgruppe Ib, Lehrkraft: Ulrike Kuch) wurde mit einem 1. Preis und der Höchstwertung von 25 Punkten ausgezeichnet.

„Großer Einsatz der Lehrkräfte ermöglicht musikalisches Niveau“

Die Ergebnisse spiegeln laut der Mitteilung „den großen Einsatz der beteiligten Lehrkräfte wider und zeigen, wie die Musikschule durch gezielte Förderung und intensive Kammermusikarbeit ein hohes musikalisches Niveau bei ihren Schülerinnen und Schülern ermöglicht“.