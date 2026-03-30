Preisschwankungen: Bundesregierung reduziert Silbergehalt in Sammlermünzen

1 Die Bundesregierung gibt regelmäßig neue Sammlermünzen aus. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Schluss mit Sterling- oder Feinsilber. Die Regierung will verhindern, dass Sammlermünzen Spekulationsobjekte werden.











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Berlin - Um Spekulationen vorzubeugen, enthalten deutsche Euro-Sammlermünzen künftig weniger Silber. Der Anteil werde wegen stark schwankender Preise für das Edelmetall reduziert, teilte das Finanzministerium mit. Die Änderung gelte für alle ab diesem Jahr herausgegebenen Münzen. "Sie soll verhindern, dass die Münzen zum Gegenstand von Spekulationen auf die Edelmetallpreisentwicklung werden oder ihre Ausgabe aus haushaltsrechtlichen Gründen unzulässig würde", erklärte das Ministerium.