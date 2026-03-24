Preisschock in Stuttgart: Iran-Krise macht Strom und Gas teurer – wer jetzt besonders aufpassen muss

Die Krise im Nahen Osten treibt Gas- und Strompreise in Stuttgart massiv in die Höhe. Wer besonders betroffen ist – und was Verbraucher jetzt tun sollten.

Die angespannte Lage im Nahen Osten schlägt sich direkt in den Geldbeuteln der Stuttgarter Haushalte nieder. Während Bestandskunden mit langfristigen Verträgen noch eine gewisse Atempause genießen, sehen sich Neukunden bereits mit spürbar höheren Gas- und Strompreisen konfrontiert. Eine Analyse des Vergleichsportals Verivox auf Anfrage unserer Redaktion zeigt, wie dramatisch die Entwicklung in der Landeshauptstadt ausfällt.

Gaspreise in Stuttgart: Ein kräftiger Anstieg für Neukunden Für Stuttgarter, die demnächst einen neuen Gasvertrag abschließen müssen, ist die Lage besonders prekär. Laut Lundquist Neubauer, Energieexperte bei Verivox, sind die Gaspreise für Neukunden seit Beginn der jüngsten Iran-Krise deutlich gestiegen. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden, typisch für ein Einfamilienhaus, zahlte Ende Februar im günstigsten Tarif noch 1.638 Euro pro Jahr. Aktuell werden dafür 2.069 Euro fällig. Das entspricht einem Preisanstieg von rund 26 Prozent und bedeutet jährliche Mehrkosten von 431 Euro.

Die Iran-Krise treibt die Energiepreise in Stuttgart massiv nach oben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die geopolitische Lage schlägt sich hier unmittelbar nieder: Die faktische Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran, eine wichtige Meerenge für den weltweiten Öl- und LNG-Transport, sowie Angriffe auf Flüssigerdgas-Produktionsstätten in Katar haben die Nervosität an den Energiemärkten massiv erhöht.

Katar, einer der größten LNG-Produzenten, meldete schwerwiegende Schäden an seinen Anlagen, deren Reparatur Jahre dauern könnte. Dies treibt die Großhandelspreise für Gas in die Höhe und lässt sich auch in den Neukundenpreisen in Stuttgart ablesen.

Strompreise ziehen nach: Eine verhängnisvolle Koppelung

Auch die Strompreise für Stuttgarter Neukunden sind im selben Zeitraum gestiegen, wenn auch nicht so drastisch wie beim Gas. Für 4.000 Kilowattstunden Strom – ein üblicher Jahresverbrauch für ein Einfamilienhaus – muss man im günstigsten Tarif mit zwölfmonatiger Preisgarantie aktuell 1.263 Euro bezahlen. Ende Februar waren es noch 1.162 Euro, ein Anstieg von knapp 9 Prozent oder rund 100 Euro Mehrkosten pro Jahr.

Die faktische Sperrung der Straße von Hormus treibt die Energiepreise. Foto: -/The Visible Earth/NASA/dpa

Der scheinbare Widerspruch, dass Strompreise steigen, obwohl Deutschland nur einen kleinen Teil seines Stroms aus Gaskraftwerken bezieht, erklärt sich durch das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Gaskraftwerke sind an der Strombörse oft preissetzend. Steigen also die Gaspreise, wirkt sich das in der Regel auch auf die Strompreise aus.

Droht eine weitere Preisexplosion?

Die Aussichten sind leider trüb. Lundquist Neubauer von Verivox warnt: Sollten Produktionsstätten und Transportwege im Nahen Osten längerfristig beeinträchtigt bleiben, könnten die Gaspreise auf 80 bis 110 Euro je Megawattstunde steigen. Das würde die Heizkosten um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu vor der Krise in die Höhe treiben.

Auch Strom würde sich weiter verteuern. Ein rasches Ende des Konflikts könnte zwar kurzfristig für Entlastung sorgen, doch die beschädigte Infrastruktur im Nahen Osten würde eine Rückkehr zu Vorkriegsniveaus deutlich verzögern.

Analysten wie Andreas Schröder vom Analysehaus ICIS sprechen bereits von einer „neuen Phase des Krieges“ und rechnen im schlimmsten Fall mit einem Ausfall der LNG-Produktion in Katar von mindestens drei Monaten, was die Gaspreise noch weiter nach oben treiben würde. Die Bundesnetzagentur sieht die Gasversorgung in Deutschland zwar als stabil an, betont aber, dass Gas auf dem Weltmarkt nur zu steigenden Preisen verfügbar ist.

Was Verbraucher jetzt tun sollten

Experte Lundquist Neubauer von Verivox rät Stuttgarter Haushalten dringend, ihre Energieverträge zu überprüfen. Läuft der Strom- oder Gastarif demnächst aus, ist jetzt Handeln angesagt: Frühzeitig einen neuen Tarif abschließen, oft bis zu zwölf Monate im Voraus, und dabei eine möglichst lange Preisgarantie von bis zu zwei Jahren wählen. Dies schütze vor weiteren Steigerungen.