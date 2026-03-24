Preisschock in Stuttgart: Iran-Krise macht Strom und Gas teurer – wer jetzt besonders aufpassen muss

Die Krise im Nahen Osten treibt Gas- und Strompreise in Stuttgart massiv in die Höhe. Wer besonders betroffen ist – und was Verbraucher jetzt tun sollten.
Die angespannte Lage im Nahen Osten schlägt sich direkt in den Geldbeuteln der Stuttgarter Haushalte nieder. Während Bestandskunden mit langfristigen Verträgen noch eine gewisse Atempause genießen, sehen sich Neukunden bereits mit spürbar höheren Gas- und Strompreisen konfrontiert. Eine Analyse des Vergleichsportals Verivox auf Anfrage unserer Redaktion zeigt, wie dramatisch die Entwicklung in der Landeshauptstadt ausfällt.