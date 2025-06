Erster Preisregen für "Adolescence": Die gefeierte Netflix-Serie räumt bei den Gotham TV Awards ab. Stephen Graham und Owen Cooper wurden für ihre starken Leistungen in der britischen Serie ausgezeichnet.

Seit ihrer Premiere im März 2025 auf Netflix sorgt "Adolescence" bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen für Begeisterung - nun gibt es einen ersten Preisregen. Bei den Gotham TV Awards am 2. Juni 2025 gewann die britische Serie drei von vier möglichen Preisen.

Die Jury der Gotham TV Awards zeichnete "Adolescence" als beste Miniserie aus. Stephen Graham (51) gewann in der geschlechterneutralen Kategorie für die beste Hauptrolle in einer Miniserie. Der Schauspieler, der bei "Adolescence" auch als Co-Autor fungierte, spielt in der Serie den Vater des 13-jährigen Jungen, der eine Mitschüler ermordet.

Der Darsteller des jungen Mörders gewann ebenfalls einen Gotham Award. Owen Cooper (15) teilt sich den Preis für die Nebenrolle mit Jenny Slate (43) aus "Dying for Sex". Erin Doherty (32) ging dagegen leer aus. Die Schauspielerin, die in Folge drei von "Adolescence" eine Psychologin verkörpert, war ebenfalls in dieser Kategorie nominiert.

Abspaltung im Jahr 2024: Das sind die Gotham TV Awards

Die Gotham TV Awards wurden am Montag erst zum zweiten Mal verliehen. Es handelt sich um einen Ableger der Gotham Awards, die seit 1991 vergeben werden. Bis 2024 verteilte die Jury sowohl Preise für Kinofilme als auch für TV-Formate. Dann spalteten die Verantwortlichen Serien und Dokumentationen von Fernsehsendern und Streamingdiensten ab.

Anders als die meisten großen Fernsehpreise wie die Emmys oder die Golden Globes prämieren die Gotham TV-Awards ausschließlich neue Produktionen. Beste Comedyserie wurde "The Studio" von und mit Seth Rogen (43). Bei den Dramen überzeugte die Krankenhausserie "The Pitt".