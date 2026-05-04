Ein Diebstahl, ein Verdacht, eine Lehrerin, die selbst ermittelt: "Das Lehrerzimmer" mit Leonie Benesch zeigt im ZDF, wie eine Schule zum Mikrokosmos einer überforderten Gesellschaft wird. Der Film war 2024 für den Oscar nominiert.
Der vielfach ausgezeichnete Spielfilm "Das Lehrerzimmer" von Regisseur İlker Çatak läuft am 4. Mai um 20:15 Uhr im ZDF. Im Zentrum steht Schauspielerin Leonie Benesch (35) als junge Lehrerin Carla Nowak, die an ihrer neuen Schule eigene Ermittlungen aufnimmt - und damit eine Eskalation in Gang setzt, die ihre Idealvorstellungen vom Lehrerberuf zerlegt.