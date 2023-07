23 Arnold/Werner Architekten verwandelten eine triste Wohnung aus der Nachkriegszeit in ein Zuhause mit großzügiger Raumaufteilung. Die Bildergalerie bietet weitere Einblicke in das preisgekrönte Innenarchitektur-Projekt. Foto: Boo Yeah

Von wegen Nachkriegsmief: So farbenfroh und luftig kann eine Wohnung aus den 50ern sein. Besuch in einer schicken Wohnung für Vater und Sohn in München.









München - Der stilbewusste Städter von heute lebt gern im Altbau mit hohen Decken oder in einer zum Loft umgebauten ehemaligen Fabrikhalle. Nachkriegsbauten mit ihren oft dünnen Wänden, kleinen Bädern und Küchen zählen nicht unbedingt zu den begehrtesten Objekten. Aber was tun, wenn der Immobilienmarkt in Großstädten wie Hamburg, Stuttgart, München kaum mehr Bezahlbares, geschweige denn mit Stuck oder industriellem Charme, hergibt? Mut aufbringen, vermeintlich Spießiges wie eine Wohnung aus den 50ern neu zu denken.