Preisgekrönte Spielzeuge: Das sind die 6 besten Spielzeuge für Familien

Im Stuttgarter Zoo sind die Gewinner des Deutschen Spielzeugpreises geehrt worden. Um welche besten Spielzeuge geht es? Was können sie? Wir stellen sie vor.

Was wäre die Welt ohne Spiele? Am besten für die ganze Familie. Und da gibt es jährlich immer wieder hunderte neue Erfindungen, darunter auch solche, die mit Natur, Pflanzen und Tieren zu tun haben. Da passt es, dass die Stuttgarter Wilhelma den diesjährigen Deutschen Spielzeugpreis unterstützt. Zusammen mit dem Verlag IDS Deutschland hat sie zur Preisverleihung in die Wilhelmaschule eingeladen. Dort wurden die Gewinner des 24. Deutschen Spielzeugpreises geehrt. Initiiert wurde der Preis von den Zeitschriften „familie&co“ und „baby&co“.

Alle Gewinner auf einen Blick Die Gewinner der sechs Spielzeuge in der Wilhelmaschule mit Direktor Thomas Kölpin (4. v.li.). Foto: Iris Frey 60 Spielzeuge in sechs Kategorien hatten es in die Vorentscheidung der Redaktion geschafft. Es ist die nach eigenen Angaben im deutschsprachigen Raum einzige von Verbrauchern gewählte Auszeichnung für Spielzeug, denn die Abstimmung über die Sieger erfolgte online in der breiten Öffentlichkeit. „Es gab 20.000 Votings auf der Website Deutscher Spielepreis.de“, erklärte der Chefredakteur der beiden Zeitrschriften, Hauke Johannsen, vom Pessot Verlag. Jeweils zwei Top-Produkte haben sich in den sechs Kategorien qualifiziert. Eine Jury-Runde hat dann in Form eines Spieletags mit Kindern, Eltern, Pädagogen und Redakteuren diese zwölf Spiele getestet und Punkte vergeben. Daraus wurden nun die sechs Sieger gewählt.

Bei der Sichtung und Auswahl der Bewerbungen war der Jury den Angaben zufolge folgendes wichtig: Spielspaß, Innovation und durchdachtes Produktdesign. Der Preis wird seit 20 Jahren jedes Jahr verliehen für neue, innovative, hochwertige und pädagogisch sinnvolle Spielwaren.

Und das sind die besten sechs prämierten Spielzeuge:

Das Sky-Trails Starter-Kit von Playmobil, ab sieben Jahren

Der Gesamtsieger und in der Kategorie „Spiel und Technik“. Foto: Iris Frey

Dieses neue Actionspiel steht an der Spitze beim Deutschen Spielzeugpreis: Es ist Gesamtsieger der Spiele geworden und auch Sieger in der Kategorie „Spiel und Technik“. Es verbindet Konstruktion, Action und kreatives Spiel. Kinder und jung gebliebene Erwachsene können einen spannenden Parcours konstruieren und aufbauen, um anschließend Playmobil-Figuren daran durch die Luft sausen zu lassen. Damit das richtig klappt, können ältere Geschwister oder Eltern helfen, die Bauanleitung studieren und gemeinsam tüfteln. Gelobt wurde die große Zahl an Teilen dieses Starter-Kits: Es enthält 231 Teile. An dem Sky-Trails-Slider können neben neuen Figuren auch bereits vorhandene Playmobil-Figuren befestigt werden. Gedacht ist es laut Hersteller für Kinder ab sieben Jahren. „Besonderes Highlight für die Kinder war der Konfetti-Trichter,“, erklärte Johannsen.

Das Starter-Set Blumenhaus von Brio, ab drei Jahren

Sieger in der Kategorie „Alles fürs Kinderherz“. Foto: Iris Frey

Der schwedische Spielwarenhersteller Brio hat in der Kategorie „Alles fürs Kinderherz“ eine florale Kulisse erfunden. Es wird vom Hersteller für Kinder ab drei Jahren empfohlen. Charaktere laden zum Bauen, Sammeln und kreativen Erzählen ein. „Die Figuren haben Magneten und können sich an Blumen festkleben“, erklärte Johannsen. Das Starter-Set zählt 25 Teile, mit Hilfe dessen und einer Vorlage sich ein verspieltes Blumenhaus bauen lässt. Es soll Kindern ein fantasievolles und magisches Spielerlebnis bieten. Als Ergänzung zum analogen Spiel gibt es zudem vier animierte Kurzgeschichten auf dem Brio- YouTube-Kanal.

Vulcano! von Game Factory für die ganze Familie, ab acht Jahren

Das Siegerspiel in der Kategorie „Für die ganze Familie. Foto: Iris Frey

In der Kategorie „Für die ganze Familie“ ist das Familienspiel Vulcano! von Game Factory als bestes gekürt worden. Zwei bis vier Spieler dürfen bei dem Spiel in der Rolle als mutige Kletterer einen brodelnden 3D-Vulkan erklimmen. Mit dem cleveren Einsatz von Aktionskarten navigieren sie ihre drei Figuren geschickt zum Gipfel und sammeln dabei wertvolle Edelsteine. Sie versuchen gefährlichen Lavakugeln auszuweichen. „Auch gibt es Geheimwege zum Vulkan“, so Johannsen. Die Juroren beurteilen die Spielidee als kurzweilig mit angenehm übersichtlicher Einarbeitungszeit und viel Spaß. Zum Setzen der Spielfiguren ist Fingerfertigkeit von Vorteil. Der Hersteller empfiehlt das Spiel für Kinder ab acht Jahren.

Die Raupe Nimmersatt – interaktiv von My First Book ab drei Jahren

Sieger in der Kategorie „Für die Kleinsten“ Foto: Iris Frey

In der Kategorie „Für die Kleinsten“ hat das Buch „Die Raupe Nimmersatt“ von My First Book gesiegt. Es bringt die beliebte Geschichte von Eric Carle in interaktiver Form zurück ins Kinderzimmer für Kinder ab drei Jahren.

Es ist ein Fühl- und Entdeckungsbuch mit farbenfrohen Seiten und 3D-Elementen wie Reißverschlüsse, Klettis und Bänder. Es fördert die Feinmotorik und die Vorstellungskraft, während die Kinder die Reise der kleinen Raupe von Seite zu Seite aktiv begleiten. Zum Buch gehört ein Rucksack im Raupen-Style. „Der Rucksack kam bei den Kindern in der Jury besonders gut an, weil er auch gut unterwegs mitzunehmen ist, wie Johannsen beschrieb.

600 Kreativ-Bausteine Blumenladen ab fünf Jahren

Sieger in der Kategorie „Für Künstler und Baumeister“. Foto: Iris Frey

Sieger in der Kategorie „Für Künstler und Baumeister“ ist das Spiel mit 600 nachhaltig produzierten Kreativ-Bausteinen und zwei Grundplatten von Plus-Plus aus Dänemark. Die kleinen Baumeisterinnen und Baumeister können mit den einfachen Bausteinen, die einem Doppelkreuz ähneln, einen Blumenladen oder Blumenstand bauen. Die Teile können mit und ohne Grundplatten kombiniert werden. Ein Anleitungsbuch liefert Modell-Ideen. Doch auch freies Spiel ist gefragt und freies Konstruieren. Der Hersteller empfiehlt es für Kinder ab 5 Jahren.

Für Ratefüchse: „Voll verschätzt“ ab 10 Jahren

Sieger der Kategorie „Für meine Freunde und mich“. Foto: Iris Frey

Das Spiel „Voll verschätzt“, die Junior Edition von Denkriesen ist Sieger in der Kategorie „Für meine Freunde und mich“. Es ist für Ratefüchse ab 10 Jahren.

Sie können ihr Einschätzungsvermögen beweisen mit 350 bunten Fragen aus verschiedensten Themenbereichen wie etwa: Wie viel Tage im Leben verbringen wir damit, uns die Zähne zu putzen? Dabei soll der Spaß im Vordergrund stehen. Versprochen wird ein höchst unterhaltsamer Spaß für Freunde und Familie.