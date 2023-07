1 Einer der vielen schönen Orte der Bibliothek: Thomas Stierle im Lesegarten Foto: /Simon Granville

Er hat die Ludwigsburger Stadtbibliothek geprägt und sie mit seinem Team preiswürdig gemacht. Jetzt tritt Thomas Stierle ab.









Zwei Senioren schmökern in der Zeitschriften-Lounge, ein Geflüchteter steht mit Deutsch-Büchern am Ausleihterminal. Ein Jugendlicher hängt mit geschlossenen Augen in einem Chillsessel. Und im Lesegarten hat eine junge Frau einen Tisch mit Lernmaterial zugebaut und paukt: ein ganz normaler Nachmittag in der Ludwigsburger Bibliothek. Thomas Stierle desinfiziert einen schattigen Platz im Freien mit Blick auf das Innenleben und freut sich. Allein die kurze Impression aus der Erdgeschoss-Ebene zeigt: Der Mix stimmt. Die Stadtgesellschaft ist da. Sie weiß die Institution im Herzen Ludwigsburgs zu schätzen.