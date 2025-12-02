Preiserhöhung von 2023: Sammelklage gegen Vodafone zieht sich in die Länge

Die Preiserhöhung von Vodafone war saftig, zehn Millionen Kunden waren betroffen. War das rechtens? Verbraucherschützer trommeln zur Sammelklage, die nun einen Umweg über Luxemburg nimmt.
Hamm - Wer bei einer Sammelklage gegen den Internetanbieter Vodafone mitmacht, muss sich in Geduld üben. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mitteilte, wurde die für Mittwoch geplante mündliche Verhandlung abgesagt. Das Verfahren soll ausgesetzt werde, um vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Antworten auf europarechtliche Fragen einzuholen. Es gebe "Klärungsbedarf", so ein Gerichtssprecher.