Preise, Wohnen, Konjunktur: Was bringt Olympia für die Wirtschaft – und was nicht?

Am Sonntag stimmen die Münchner über eine Olympiabewerbung ihrer Stadt ab. Sowohl Gegner als auch Befürworter argumentieren mit der Wirtschaft. Große deutsche Wirtschaftsinstitute sind eher skeptisch.
München - Noch bis Sonntag entscheiden die Münchner per Bürgerentscheid, ob sich ihre Stadt um Olympische Spiele bewerben soll. Im Streit über die Pläne führen sowohl Befürworter als auch Gegner die Auswirkungen der Spiele auf die Wirtschaft an. Die gezeichneten Bilder reichen von blühenden Landschaften mit neuer Infrastruktur bis zu tiefen Haushaltslöchern und steigenden Preisen. Was ist realistisch? Die dpa hat große deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute befragt, die auch an der viel beachteten regelmäßigen Gemeinschaftsdiagnose zur wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt sind. Die Experten sehen an einigen Stellen Risiken. Ein Überblick: