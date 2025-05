Preise: US-Inflation sinkt trotz Zollstreits überraschend weiter

1 Besonders deutlich sanken im Jahresvergleich die Benzinpreise. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Sinkende Benzinpreise drücken die US-Inflation im Jahresvergleich weiter nach unten. Anders sieht es gegenüber dem Vormonat aus.











Washington - In den USA hat sich die Inflation überraschend weiter abgeschwächt. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Im März hatte die Teuerungsrate 2,4 Prozent betragen. Es ist bereits der dritte Rückgang der Inflation in Folge, nachdem sie im Januar mit 3,0 Prozent ins Jahr gestartet war. Volkswirte hatten im April im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.