Preise: Lindt senkt Preise einzelner Schokoladenprodukte

Wegen der hohen Preise ist vielen Verbrauchern die Lust auf Schokolade etwas vergangen. Aber Kakao ist zuletzt wieder deutlich günstiger geworden. Darauf reagieren jetzt auch Markenhersteller.
Kilchberg - Schokolade ist wegen niedrigerer Kakaopreise zuletzt wieder etwas günstiger geworden - vor allem bei Eigenmarken von Discountern und Supermärkten. Nun ziehen auch Markenhersteller nach. Der Schweizer Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli senkt die Preise einzelner Produkte, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte.