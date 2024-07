Preise für zwei Schulen im Rems-Murr-Kreis: Schüler beweisen: Ozonschicht über Backnang ist intakt

1 Die MINT-AG der Max-Eyth-Realschule aus Backnang wertet ihre Ergebnisse aus. Mit einem Wetterballon testeten die Schüler, ob die Ozonschicht über der Stadt intakt ist. Foto: Gottfried Stoppel

Eine AG der Backnanger Max-Eyth-Realschule und die Klasse 9b der Kolping-Realschule in Fellbach waren unter den Finalisten des Naturwissenschaftspreises “NANU?!“ des Landes-Kultusministeriums. Für ihre Projekte haben sich die Schülerinnen und Schüler richtig ins Zeug gelegt.











Es ist der 30. April, 8.03 Uhr. Der Sportplatz der Backnanger Max-Eyth-Realschule ist für die Uhrzeit ungewöhnlich voll. In der Mitte des Platzes stehen – zusammen mit ihrer Lehrerin Saskia Forster – sieben Schüler in Laborkitteln. Auf einer Zuschauerbank haben etwa 100 weitere Schüler Platz genommen. Sie schauen alle auf einen 15 Meter großen Wetterballon, der sich in der Mitte des Platzes langsam füllt und in die Höhe steigt.