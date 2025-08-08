Preise für Strom und Gas: EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Der Finanzvorstand des drittgrößten deutschen Energiekonzerns EnBW sieht die Energiewende in Gefahr. Was der Konzern von der Politik jetzt fordert.
Der stellvertretende EnBW-Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Thomas Kusterer fordert von der Bundesregierung, dringend die Weichen in der Energiepolitik zu stellen und schnell das Kraftwerkssicherheitsgesetz zu beschließen. „Wir brauchen dringend politische Entscheidungen“, sagte der Manager am Freitag bei der Vorstellung von Unternehmenszahlen in Stuttgart. Für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems brauche es klare und verlässliche Rahmenbedingungen.