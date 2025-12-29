Preise für E-Autos: Das regelt der Markt

E-Autos werden im Vergleich zu Verbrennern günstiger. Die Politik sollte Lehren daraus ziehen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.
Über E-Autos gibt es noch immer viele Vorurteile. Etwa die schlechtere Reichweite bei kaltem Wetter (stimmt), oder dass sie klimaschädlicher sind als Verbrenner (stimmt nicht). Ein weiterer Punkt stimmt aktuell, zunehmend aber nicht mehr: der höhere Preis von E-Autos im Vergleich zu Verbrennern. Das zumindest zeigt eine Studie des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg. Die Forscher haben ermittelt, dass sich die Preise von Elektroautos gegenüber vergleichbaren Verbrennern angleichen. Hatte der durchschnittliche Mehrpreises Anfang des Jahres demnach noch bei 7300 Euro gelegen, waren es im Dezember 1340 Euro. Die Autoren berücksichtigten dabei auch Rabatte, nicht nur Listenpreise.