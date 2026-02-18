Seit 2020 sind die Preise deutlich gestiegen - aber nicht überall gleich stark, wie eine Ifo-Auswertung zeigt. Vor allem zwei Bereiche im Warenkorb sorgen dabei für Unterschiede.
Dresden - Die Inflation hat in den vergangenen fünf Jahren in einigen ostdeutschen Bundesländern und Bremen deutlich härter zugeschlagen als im Westen. In Brandenburg, dem Land mit der höchsten Inflation, fiel der Preisanstieg um fast 4 Prozentpunkte höher aus als in Hamburg, dem Land mit dem geringsten Plus, wie eine Auswertung des Ifo Dresden ergab. Wichtigster Treiber für die Unterschiede waren die Kosten für Wohnen im weiteren Sinne, also inklusive Wasser, Strom und Brennstoffen.