Preis, Schlüssel, Spiele: Nintendo Switch 2: Das Warten hat endlich ein Ende

Endlich ist sie da, die Nintendo Switch 2! Der japanische Kult-Videospielhersteller Nintendo veröffentlicht am heutigen 5. Juni seine neue Hybridkonsole, den Nachfolger der beliebten Switch. Viele Spielerinnen und Spieler freuen sich schon, doch ist die Freude berechtigt?

Ein teurer Spaß: 500-Euro-Marke schnell geknackt

Der reguläre Verkaufspreis der Nintendo Switch 2 beträgt 469,99 Euro. Der Lieferumfang umfasst laut Hersteller die Konsole, ein Netzteil, eine Docking-Station sowie ein HDMI-Kabel und ein USB-C-Ladekabel. Enthalten sind zudem zwei "Joy-Con 2"-Controller plus Halterung und Handgelenkschlaufen. Im Bundle mit dem Launch-Titel "Mario Kart World" steigt der Preis auf 509,99 Euro. Separat kostet das Spiel in physischer Form 89,99 Euro und digital 79,99 Euro.

Sammlerinnen und Sammler von Videospielen in physischer Form seien gewarnt: Eine Neuerung bei der Switch 2 sind die sogenannten "Softwareschlüssel-Karten". Auf den entsprechenden Datenträgern befindet sich nicht das komplette Spiel. "Die Softwareschlüssel-Karte fungiert stattdessen als dein 'Schlüssel', um das vollständige Spiel über das Internet auf deine Konsole herunterzuladen", erklärt Nintendo auf seiner Webseite. Danach könne auch ohne Internetverbindung gespielt werden, die Karte muss aber trotzdem in der Konsole stecken. Berichten wie etwa von "GameRant" zufolge, wird Nintendo bei hauseigenen Games nicht auf solche "Softwareschlüssel-Karten" setzen.

Spielerinnen und Spieler bekommen mit der Hybridkonsole, die weiterhin auch am Fernseher funktioniert, wohl ordentlich Leistung in die Hände gelegt. Das LCD-Display der Switch 2 misst 7,9 Zoll und stellt im Handheld-Modus Spiele in einer Auflösung von 1080p dar. Das Display unterstützt eine Darstellung von bis zu 120 Bildern pro Sekunde und HDR für bessere Farbkontraste. Zum Vergleich: Die erste Switch besitzt einen 6,2-Zoll-Bildschirm.

Wenn die Switch 2 an den Fernseher angeschlossen wird, kann sie die Spiele in 4K-Auflösung wiedergeben - falls der Fernseher und das Spiel dies unterstützen. Dann ist die Bildwiederholrate jedoch auf 60 Bilder begrenzt. Laut Nvidia wird die Switch 2 die zehnfache Grafikleistung ihres Vorgängers besitzen. Die Rede ist von einem großen Upgrade. Die Switch 2 verfügt daneben über einen eingebauten Speicherplatz von 256 Gigabyte. Wer den Speicherplatz erweitern möchte, muss ebenso aufpassen. Dies ist in vollem Umfang nur mit microSD-Express-Karten von bis zu zwei Terabyte möglich.

Was die neue Hardware tatsächlich taugt, dürften Gamerinnen und Gamer erst in den kommenden Tagen und Wochen ausführlich erfahren. Unter anderem "The Games Business" hat schon Mitte Mai berichtet, dass viele Vertreter der Fachpresse Review-Exemplare der Switch 2 erst kurz vor Erscheinen erhalten sollen - manche seien gar gewarnt worden, dass sie ihr Gerät wohl erst am Release-Tag bekommen. Nintendo habe dies damit begründet, dass ein umfangreicher Patch - ein Update der Systemsoftware - am ersten Tag notwendig sei. Da ausgiebige Tests viel Zeit in Anspruch nehmen, dürften viele detaillierte Reviews also noch auf sich warten lassen.

Ab Tag eins auf die Rennstrecke

Nintendo schickt zum Launch der Switch 2 nur ein einziges hauseigenes Spiel ins Rennen, das komplett neu ist: "Mario Kart World". Der Vorgänger, "Mario Kart 8 Deluxe", hat sich auf der Switch mittlerweile über 68 Millionen Mal verkauft. Das Rennspiel bietet zwei große Neuerungen: 24 Fahrerinnen und Fahrer nehmen an einem Rennen teil und die Areale können auch abseits der Rennstrecke erkundet werden. Für den "Guardian", der bereits Hand anlegen durfte, ist der Titel "vertraut, unglaublich ausgefeilt, spielt sich einwandfrei, egal was für ein Chaos es gibt, und sieht fantastisch aus".

Daneben veröffentlicht Nintendo unter anderem jeweils eine sogenannte "Nintendo Switch 2 Edition" der beliebten Abenteuer-Hits "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Die "Nintendo Switch 2 Welcome Tour", die neue Funktionen der Konsole näher bringt, sieht man beim Hersteller laut Angaben auf der Webseite hingegen eher als "eine Art interaktive Ausstellung".

Die "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" gibt es ebenso zum Start und ist bereits für andere Plattformen erschienen. Vor allem von der unerwartet stabilen Performance auf der Nintendo Switch 2 zeigte sich "GamesRadar" im April beeindruckt. Auch der Co-Op-Hit "Split Fiction" wird ab Tag eins auf der neuen Nintendo-Konsole erhältlich sein. Daneben erscheinen ebenso schon am 5. Juni unter anderem Switch-2-Versionen von "Street Fighter 6", "Hogwarts Legacy" und "Fortnite". Spiele der Nintendo Switch, die unterstützt werden, sind außerdem auch auf der Switch 2 spielbar.