Preis für Weinstädterin aberkannt: Was ist dran am Antisemitismus-Vorwurf gegen Influencerin Judith Scheytt?

Die 18-jährige Judith Scheytt aus Weinstadt ist politisch engagiert. Dafür hat sie Preise erhalten. Einer wurde ihr aberkannt. Der Vorwurf: Antisemitismus. Der Vorgang löst Wirbel aus.
Judith Scheytt aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat Erfahrung mit Anerkennungen und Auszeichnungen. Aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements erhielt sie als 15-Jährige eine Einladung zu einem Fest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Juni vergangenen Jahres wurde die damals 17-jährige Schülerin für einen Podcast zum Thema „Letzte Generation“ von der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras geehrt.