Preis für Realschüler aus Bietigheim-Bissingen: Jugendliche entwickeln Kaugummi ohne Mikroplastik

1 Von links: Anton List, Antonia Curic, Lehrerin Sabine Scheyhing und Amy Schoob von der Realschule im Aurain freuen sich über die Auszeichnung für ihr Projekt. Foto: Werner Kuhnle

Für ihren umweltschonenden Kaugummi haben Jugendliche der Bietigheim-Bissinger Realschule im Aurain (Kreis Ludwigsburg) bei einem Landeswettbewerb den zweiten Platz errungen. Die jungen Forscher spornt der Erfolg an. Ein neues Projekt steht schon.











Link kopiert



„Hier ist es anders als sonst im Unterricht. Wir können einfach Sachen ausprobieren“, sagt Amy Schoob. Sie geht in die achte Klasse der Realschule im Aurain in Bietigheim-Bissingen und ist begeistert von ihrer Forscher-AG. Diese Begeisterung, die auch ihre 14 Mitschüler in der AG versprühen, hat jetzt Früchte getragen in Form eines Preises, den sie ausgerechnet für etwas bekommen haben, das im normalen Unterricht verboten ist. Die Schülerinnen und Schüler aus Bietigheim-Bissingen haben einen Kaugummi entwickelt, der frei ist von Mikroplastik. Dafür haben sie beim landesweiten Realschulwettbewerb „Nanu?!“ den zweiten Platz errungen. Intention des Wettbewerbs ist es, Unterricht mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu fördern.