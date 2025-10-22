Preis für Menschenrechte: EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an Journalisten in Haft

Das Europäische Parlament würdigt zwei inhaftierte Journalisten. Was hinter der Entscheidung und den Schicksalen von Andrzej Poczobut und Msia Amaghlobeli steckt.
Straßburg - Zwei inhaftierte Journalisten haben den Sacharow-Preis des Europaparlaments verliehen bekommen. Andrzej Poczobut aus Belarus und Msia Amaghlobeli aus Georgien werden mit der Auszeichnung geehrt, wie das Parlament mitteilte. Beide seien in Haft, "nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben", sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg.