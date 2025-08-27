In Venedig ist der deutsche Ausnahmeregisseur Werner Herzog für sein Lebenswerk geehrt worden. "Wenn Werner Grenzen hat, dann weiß ich nicht, wo sie liegen", sagte Laudator Francis Ford Coppola beim Überreichen des Goldenen Löwen.
Zu Beginn der Internationalen Filmfestspiele von Venedig ist der legendäre deutsche Regisseur Werner Herzog (82) mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt Herzog, der für Filmklassiker wie "Fitzcarraldo" oder "Nosferatu - Phantom der Nacht" mit Klaus Kinski (1926-1991) bekannt ist, aus den Händen von niemand Geringeren als "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (86).