1 Das Gebäude in der Bauhofstraße ist schon von weitem sichtbar. Foto: Stadt Ludwigsburg

Das Gebäude in der Ludwigsburger City konnte bei der Jury mit den Themen Nachverdichtung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit punkten.















Link kopiert

Ludwigsburg - Es ist nicht die erste Auszeichnung für das 2019 fertiggestellte Hotel in der Ludwigsburger City – und vielleicht auch nicht die letzte. Das Hotel Bergamo in der Bauhofstraße erhält den Deutschen Architekturpreis, der im September in Berlin verliehen wird. Gewürdigt werden Projekte, die „interessante Denkanstöße in der Wohnraumfrage, Nachverdichtung und städtebaulichen Qualität geben und die Auseinandersetzung mit der Weiterentwicklung des Bestands, Ressourcenschonung und Materialwahl im Sinne der Nachhaltigkeit fördern“.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die besten Bauten Deutschlands

Man freue sich sehr über diese erneute Auszeichnung, erklärt Bürgermeisterin Andrea Schwarz, die das Dezernat Stadtentwicklung, Hochbau, Liegenschaften leitet. Als die Stadt im Zuge der Marstall-Neueröffnung auch das Umfeld des Einkaufszentrums umgestaltete, war der Hotel-Neubau ein zentraler Bestandteil des städtebaulichen Konzepts.

Klimaneutralität war Vorgabe

Die Anforderungen an die Architekten: Auf der ehemaligen Tunnelrampe gelegen, sollte das Gebäude den neuen Platz an der Stadtterrasse fassen sowie die Achse von der Charlottenstraße hin zum Residenzschloss betonen und ein attraktives Gegenüber zum Marstall bilden. Zudem sollten unter Einsatz einer attraktiven Gestaltung und der hoch frequentierten Nutzung positive Impulse gesetzt werden. Außerdem war die Vorgabe, das Hotel als einen klimaneutralen Holzbau zu errichten.

Zwischen Tradition und Moderne

Den ersten Preis der Planungskonkurrenz erhielt das Büro VON M aus Stuttgart. Die Konstruktion erfolgte in Holzsystembauweise auf einem massiven Sockelgeschoss. Architektonisch spielt das Gebäude mit dem Gegensatz zwischen Tradition und Moderne. Mit seiner hellen Fassade ist es ein echter Hingucker. Der Eingang sowie auch das Frühstücksbistro des Hotels öffnen sich großzügig zur Stadtterrasse.

Prominenter Standort

Das Gebäude ist dazu schon von Weitem sichtbar: Es steht prominent sowohl in der Sichtachse der Charlottenstraße als auch der Bietigheimer Straße und damit auch in der Blickbeziehung zum Residenzschloss und zum Favoritepark. Außerdem bildet es den Auftakt der historischen Häuserzeile in der Bauhofstraße.