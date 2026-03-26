Preis der Gerechtigkeit: Kim Kardashian versteigert Kleidung aus Alls Fair für guten Zweck

Kim Kardashian versteigert ihre eleganten "All's Fair"-Outfits zugunsten von Menschen in Not. Der Erlös soll Frauen helfen, die sich sonst rechtliche Unterstützung nicht leisten könnten.
Kim Kardashian (45) versteigert Outfits, die sie in der ersten Staffel der Serie "All's Fair" getragen hat. Die Erlöse sollen Frauen zugutekommen, die "für ihre Sicherheit, ihre Kinder und ihre Zukunft kämpfen" und ihnen den Zugang zu kostenloser Hilfe in rechtlichen Angelegenheiten ermöglichen. In der von Ryan Murphy (60) entwickelten Serie verkörpert Kardashian die Anwältin Allura Grant.