Preis der Gerechtigkeit: Kim Kardashian versteigert Kleidung aus Alls Fair für guten Zweck

Kim Kardashian (45) versteigert Outfits, die sie in der ersten Staffel der Serie "All's Fair" getragen hat. Die Erlöse sollen Frauen zugutekommen, die "für ihre Sicherheit, ihre Kinder und ihre Zukunft kämpfen" und ihnen den Zugang zu kostenloser Hilfe in rechtlichen Angelegenheiten ermöglichen. In der von Ryan Murphy (60) entwickelten Serie verkörpert Kardashian die Anwältin Allura Grant.

Auktion von Designerkleidern Auf der Social-Media-Plattform Instagram präsentiert sich Kardashian in mehreren der zur Versteigerung stehenden Kostüme. Dazu gehören ein weißes, maßgeschneidertes Kleid von Roberto Cavalli, ein schwarzes Mugler-Kleid, ein gelbes, trägerloses Valentino-Kleid und ein Nadelstreifenanzug von Hugo Boss sowie weitere elegante Outfits von Dior und Dolce & Gabbana.

Zu dem Beitrag schreibt sie: "In 'All's Fair' spiele ich eine Anwältin, die aus erster Hand miterlebt, wie das Rechtssystem Frauen entweder stärken oder zurücklassen kann. Doch in der realen Welt ist der Preis der Gerechtigkeit eine Hürde, die sich viele Frauen schlichtweg nicht leisten können." Sie fügt hinzu: "An diesem Freitag, dem 27. März, versteigere ich meine Garderobe aus der ersten Staffel von 'All's Fair', um diese Lücke zu schließen. 100 Prozent des Nettoerlöses gehen direkt an die Legal Aid Foundation of Los Angeles, um deren kostenlose Rechtsberatung für Frauen zu finanzieren."

Kardashian setzt sich für Frauen ein

Die 45-Jährige wirbt für mehr Gerechtigkeit: "Das Recht auf einen Anwalt sollte nicht vom Kontostand abhängen." Für viele Frauen sei die Inanspruchnahme solcher Hilfen "der einzige Weg zu einer einstweiligen Verfügung, einer fairen Sorgerechtsvereinbarung oder der Chance, ihr Leben von Grund auf neu aufzubauen". Überlebende zu unterstützen bedeute mehr als nur beim Auszug zu helfen. Die Auktion endet am 29. März.