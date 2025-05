1 Anne Hathaway und Sabrina Carpenter waren am Sonntag unter den Gästen einer Pre-Met-Gala-Party in New York City. Foto: action press / action press

Die Vorfreude auf das größte Modeevent des Jahres steigt: Stars wie Anne Hathaway oder Sabrina Carpenter haben am Wochenende bei einer Pre-Met-Gala-Party in New York City gefeiert.











Bevor am Montagabend die legendäre Met Gala mit ihren extravaganten Looks über die Bühne geht, hat sich die Modeelite kurz vorher schon zum Warm-up getroffen: Stars wie Anne Hathaway (42) oder Sabrina Carpenter (25) kamen am Samstag im Twenty Two Hotel in New York City zu einem Pre-Met-Gala-Cocktail zusammen.